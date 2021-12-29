اللبنانيون يتخلّون عن هذه الاصناف الاساسية

شكت مصادر مقربة من أصحاب محلات الحلويات من" أن موسم الأعياد كان عاطلاً علينا لحدّ اليوم"، كاشفةً أن "الحلويات صارت من الكماليات لدى الناس ، وهذا الأمر يعكس إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن في مقابل ارتفاع الأسعار".ولفتت الى أنه "منذ سنتين يعمل هذا القطاع من دون أي ربح، فنحن نعمل لنقول فقط أننا لا نزال موجودين، بإنتظار أن تأتي أيام أفضل"، وشككت المصادر" بالقدرة على الاستمرار بهذه الروح الايجابية لوقت طويل".