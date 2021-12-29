"اقفال البلد ضروري"...نائب لبناني يحذر من هذا الامر!

لأن الواقع الاستشفائي يعاني من كارثة حقيقية في نقص الموارد البشرية والمادية،
ولأن كل المؤشرات تشير إلى أن موجة كورونا الجديدة ستكون قاسية بنتائجها،
ولأن التفلت والاهمال والاسترخاء وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية يزداد،
فأن إقفال البلد لمدة أسبوعين في فترة الاعياد يجب أن يعتمد!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 29, 2021
لأن الواقع الاستشفائي يعاني من كارثة حقيقية في نقص الموارد البشرية والمادية،
ولأن كل المؤشرات تشير إلى أن موجة كورونا الجديدة ستكون قاسية بنتائجها،
ولأن التفلت والاهمال والاسترخاء وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية يزداد،
فأن إقفال البلد لمدة أسبوعين في فترة الاعياد يجب أن يعتمد!