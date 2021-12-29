"اقفال البلد ضروري"...نائب لبناني يحذر من هذا الامر!

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على حسابه على تويتر قائلاً: "لأن الواقع الاستشفائي يعاني كارثة حقيقية في نقص الموارد البشرية والمادية، ولأن كل المؤشرات تشير إلى أن موجة كورونا الجديدة ستكون قاسية بنتائجها، ولأن التفلت والاهمال والاسترخاء وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية يزداد، فإن إقفال البلد لمدة أسبوعين في فترة الاعياد يجب أن يعتمد".

لأن الواقع الاستشفائي يعاني من كارثة حقيقية في نقص الموارد البشرية والمادية،

ولأن كل المؤشرات تشير إلى أن موجة كورونا الجديدة ستكون قاسية بنتائجها،

ولأن التفلت والاهمال والاسترخاء وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية يزداد،

فأن إقفال البلد لمدة أسبوعين في فترة الاعياد يجب أن يعتمد! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 29, 2021