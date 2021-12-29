لبنان

لا لقاحات للأطفال!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-12-2021 | 03:45
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يعاني أطباء الأطفال والأهالي على حد سواء من انقطاع عدد كبير من اللقاحات الأساسية الخاصة بالأطفال والتي لا تحتمل التأجيل نظرا لأهميتها لصحة الأطفال لاسيما من هم دون عمر السنة.

واللقاح الذي ينقطع لا يتأمن كما كان يحصل في السابق بسبب رفض المستوردين تأمينه ما لم يسدد مصرف لبنان الكلفة المترتبة عليه ،علماً أن مصرف لبنان متخلف عن التسديد منذ أشهر.

ويطالب أطباء الأطفال الإسراع بتأمين الأموال اللازمة لتغطية كلفة استيراد اللقاحات عبر فتح الاعتمادات اللازمة لها من مصرف لبنان بهدف تأمينها في الوقت المناسب لكون استيرادها يتطلب وقتاً.

المصدر: لبنان 24

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