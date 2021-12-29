مداهمة وإطلاق نار في طرابلس... ماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان القوة الضاربة - قسم مكافحة المخدرات داهمت في منطقة السويقة في طرابلس حيث تم توقيف الشاب ج.د.(سوري الجنسية) وقد تخلل المداهمة اطلاق نار في الهواء .