لبنان

مداهمة وإطلاق نار في طرابلس... ماذا حصل؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان القوة الضاربة - قسم مكافحة المخدرات داهمت في منطقة السويقة في طرابلس حيث تم توقيف الشاب ج.د.(سوري الجنسية) وقد تخلل المداهمة اطلاق نار في الهواء .
 
 
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