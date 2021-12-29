لبنان

شعارات مؤيدة لرئيس عربي في طرابلس... اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:00
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استفاق أهالي مدينة طرابلس على شعارات مؤيدة للرئيس بشار الأسد، وقد انتشرت على جدران بلدية طرابلس وعدد من المحلات التجارية والمصارف، مما أثار موجة استنكار عارمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وطرح السؤال ماذا يحضر لمدينة طرابلس ؟؟
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بشار الاسد

طرابلس

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