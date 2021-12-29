17
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد عطلة الأعياد.. السرفيس الى ارتفاع "جنوني" وتصعيد في الشارع
زينب زعيتر Zainab Zaiter
|
Lebanon 24
29-12-2021
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
الى العام المقبل رُحّلت كل الملفات المرورية، والتصعيد المرتقب في الشارع تحت عنوان "يوم الغضب" في 13 كانون الثاني 2022، لن يمر كما تحركات سابقة، حسب ما أعلن المعنيون في اتحادات النقل البري، حيث تهدد هذه القطاعات بـ"شل" البلد تحت عناوين لسلة مطالب ستكون المحرك على الشارع، والا فالخيار الأول رفع تعرفة السرفيس الى سعر جنوني قد يتخطى الأربعين الف ليرة.
يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، أنّ الخطوات التصعيدية على الشارع ستكون هذه المرة حاسمة، وبأنّه لا تنازل عن مطالب السائقين، وخصوصا أنّ لا بوادر حل لغاية الساعة، بل مجرد تمييع ومماطلة، في وقت تسوء فيه الازمة الاقتصادية ويدفع ثمنها عمال النقل. وعليه تشارك الاتحادات في التحرك بداية العام في مختلف المناطق، لضمان تحقيق المطالب الملخصة بالحصول على بنزين بسعر مدعوم وشمول السائقين بتقديمات البطاقة التمويلية، وتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات الخصوصية والمزورة، إضافة الى اعداد مشروع قانون لاعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية، واخيراً البدء تنفيذ دعم القطاع وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على أن تتمّ تغطيته من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.
السرفيس الى 40 الف ليرة؟
يؤكد فياض في حديث لـ"لبنان 24" أنّه طالما لا توجد تعرفة موحدة لتسعيرة السرفيس من قبل الوزارة، فإنّه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تحقق المطالب وبقيت أسعار المحروقات امام ارتفاع جنوني مستمر، فسنعمد الى رفع سعر السرفيس الى 40 الف ليرة وما فوق".
يشير فياض الى أنّ قطاع النقل عانى من أسوأ وأصعب المراحل خلال العام 2021، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطع غيار السيارات، حيث وجد السائقون أنفسهم في حالة "تحت الصفر". يتابع فياض: "كنا ننتظر الحكومة لتجتمع، ولكن طالما انه لا اجتماعات حاليا، طلبنا أن يتم تمرير هذه الملفات عن طريق المراسيم، كما أُقر مرسوم رفع بدل النقل. لذلك سنكون بعد عطلة الأعياد امام تصعيد على كافة المستويات، من قطع طرقات الى نصب خيم وكذلك اقفال أبواب مراكز المعاينة الميكانيكية مجددا الى حين تحقيق المطالب".
كذلك يروي فياض معاناة السائقين خلال هذا العام، بعدما عانوا الامرين خلال الصيف بوقوفهم امام طوابير البنزين، وزاد الطين بلّة مع غلاء البنزين والمازوت. يقول: "نلام على رفع أسعار السرفيس، ولكن هل يعلم البعض أنّ ثمة سائقين ليس بإمكانهم بعد اليوم تصليح أعطال سياراتهم حيث تُسعر البضائع في محلات قطع السيارات على أساس السوق الموازية، وكذلك يعمد بعض أصحاب هؤلاء المحلات الى القبض بالفريش دولار". ويعطي فياض مثالا ًبسيطاً عن "مساحات" السيارة حيث تبلغ بأسوأ نوعية بضاعة في السوق أكثر من 300 الف ليرة، "قطع السيارات لوحدها كارثة كبيرة، لذلك لا نُلام عندما سننزل الى الشارع ونصعد في المرحلة المقبلة، فالوضع لم يعد يحتمل واحوال السائقين الى تدهور كبير".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ سار عن المساعدة الاجتماعية.. هذه الفئة ستحصل عليها غداً
Lebanon 24
خبرٌ سار عن المساعدة الاجتماعية.. هذه الفئة ستحصل عليها غداً
14:31 | 2021-12-28
28/12/2021 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
12:36 | 2021-12-28
28/12/2021 12:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
11:47 | 2021-12-28
28/12/2021 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24" يفجّر مفاجأة عن جريمة كفرعبيدا.. معلومات حصرية تكشف الخفايا!
Lebanon 24
"لبنان24" يفجّر مفاجأة عن جريمة كفرعبيدا.. معلومات حصرية تكشف الخفايا!
14:43 | 2021-12-28
28/12/2021 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في صور... العثور على فتاة عشرينية مشنوقة قرب تعاونية
Lebanon 24
في صور... العثور على فتاة عشرينية مشنوقة قرب تعاونية
13:48 | 2021-12-28
28/12/2021 01:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
زينب زعيتر Zainab Zaiter
أيضاً في لبنان
08:50 | 2021-12-29
3150 إصابة جديدة بـ"كورونا"... إلى اللبنانيين: إجراءات صارمة وعقوبة كبيرة تصل للسجن لمن ينشر الوباء
06:41 | 2021-12-29
طبيب لبناني يكشف: بعض فحوصات الـ"pcr" ليست دقيقة
10:40 | 2021-12-29
قاسم: معركتنا الإنتخابية لتفعيل وجودنا الإيجابي ولسنا مهتمين بمعادلة الأكثرية والأقلية
10:14 | 2021-12-29
رئيس الجمهورية منح الدنا وسام الارز الوطني ورؤساء ورسميون وشخصيات قدموا التعازي
10:04 | 2021-12-29
اصابات كورونا ترتفع بشكل ملحوظ... اليكم الأرقام
09:52 | 2021-12-29
مأتم لوالد وزير السياحة في جبيل في حضور ممثلين للرؤساء
فيديو
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
29/12/2021 17:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
Lebanon 24
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
14:00 | 2021-12-28
29/12/2021 17:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
05:29 | 2021-12-28
29/12/2021 17:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact