لبنان

اتحاد بلديات جرد القيطع استنكر اطلاق النار على منزل رئيس بلدية بزال

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:27
A-
A+
Doc-P-901839-637763670166223474.jpg
Doc-P-901839-637763670166223474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر إتحاد بلديات جرد القيطع في بيان، "إطلاق الرصاص على منزل رئيس بلدية بزال الشيخ حاتم عثمان وترويع الامنين فيه".
 
وطالب "الاجهزة الامنية العمل على كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ووضع حد للتفلت الامني الحاصل في عكار عموما، حيث أن ظاهرة إطلاق الرصاص أصبحت بشكل شبه يومي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:50 | 2021-12-29
06:41 | 2021-12-29
10:40 | 2021-12-29
10:14 | 2021-12-29
10:04 | 2021-12-29
09:52 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website