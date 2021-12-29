اتحاد بلديات جرد القيطع استنكر اطلاق النار على منزل رئيس بلدية بزال

استنكر إتحاد بلديات جرد القيطع في بيان، "إطلاق الرصاص على منزل رئيس بلدية بزال الشيخ حاتم عثمان وترويع الامنين فيه".



وطالب "الاجهزة الامنية العمل على كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ووضع حد للتفلت الامني الحاصل في عكار عموما، حيث أن ظاهرة إطلاق الرصاص أصبحت بشكل شبه يومي".