لبنان

نازك الحريري في رسالة العيد: نحن أحوج من أي زمن مضى ‏لصوت التحاور

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:33
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هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين والعرب وشعوب العالم كافة بحلول ‏عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة راجيةً أن تحمل هذه الأيام المباركة معها أمل ‏العيش بأمن وسلام واستقرار وازدهار، وأن تجتمع القلوب على المحبة والوفاق ‏بعيداً عن التجاذبات والاصطفافات السياسية ليعود لبنان كما نريده وكما حلم به ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعمل من أجله، وطناً سيداً حراً مستقلاً آمناً وملتقى ‏للحوار بين الثقافات والحضارات‎ .‎

وقالت: "ان لبنان يستقبل العام الجديد بالغصة والأمل بسبب الأزمات ‏والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت به وأثقلت كاهل ‏شعب وطننا الحبيب، فرزح تحت عبئها وما عاد يقوى على النهوض"‏‎ .‎

وأشارت الى "أننا اليوم أحوج من أي زمن مضى لصوت التحاور والتسامح، ‏لننهض بلبناننا من مرحلة الغموض والتحديات الصعبة التي يمر بها. فنحن ‏اللبنانيين واللبنانييات تعودنا، كما رئيسنا الغالي، أن ننظر إلى الغد بعين متفائلة ‏وكلنا رجاء بأيام فضلى وأكثر إشراقاً، وتعلمنا من شهيد الوطن الكبير الرئيس ‏رفيق الحريري أن التحديات مهما بلغت صعوبتها يمكن أن تزول بالعزم والشجاعة ‏والعمل المخلص والمشترك والنوايا الحسنة والتنازلات لمصلحة بلدنا الحبيب ‏لبنان".‏

وختمت السيدة نازك رفيق الحريري بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن "يحفظ بلدنا ‏الحبيب لبنان وشعبه الطيب وأن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ‏الوطن الابرار الذين ضحوا بحياتهم ليبقى لبنان حراً سيداً مستقلاً وآمناً‎ .‎

ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بألف خير"‏‎ .‎
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