أبو الحسن: إياكم والمغامرات!

قال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "‏ما كنا ننبه منه بدأ يظهر تدريجياً، إياكم والمغامرات المكلفة، إننا مع تطوير النظام لكن في ظل تكافؤ داخلي غير متوفر حالياً، تبقى حماية لبنان بالإبتعاد عن صراعات المحاور وتطبيق مندرجات الطائف لتحقيق الدولة المدنية واللامركزية الادارية فقط وليس أكثر كي لا يغرق وطننا في الصراع والضياع".