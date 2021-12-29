اسعار الانترنت الى ارتفاع.. هذا ما أعلنه كريدية

قال المدير العام لأوجيرو عماد كريدية في حديث لصوت لبنان: لا اتصور بأن احدا بالدولة يريد توقف الانترنت مشيراً الى ان موازنة أوجيرو ذهبت على شراء المازوت في حين تم تخصيص 350 مليار ليرة هي اعتمادات اضافية لهيئة اوجيرو، مشدداً على ان انقطاع ‏الانترنت سيكون "سيناريو كارثياً"‏وتابع كريدية: جهزنا كل المراسيم والتسعيرات على ان تكون مقبولة من الجميع ، مشدداً على ان التسعيرة جاهزة وهي بإنتظار اجتماع لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار ،واذ اعتبر ان سبب تدهور سوء الخدمة مرتبط بسعر الصرف للقيام باعمال الصيانة، أكد أن مداخيل اوجيرو لم تتراجع ، مشيراً في المقابل، الى ان الطاقة الشمسية تحتاج الى مساحات واسعة والسنترالات لا تزال قديمة العهد وتستهلك كمية كبيرة من الطاقة في حال الاعتماد عليها ونحن الآن بدأنا التجارب بتركيب البطاريات في بعض السنترالات.