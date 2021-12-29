تعديات اسرائيلية جديدة.. ماذا يجري عند الحدود الجنوبية؟

اجتازت قوة مشاة من قوات العدو الاسرائيلي مؤلفة من 8 عناصر، البوابة الحديدية مقابل منتزهات الوزاني، وتوجهت نحو مجرى النهر، وقامت بعملية مسح وتفتيش، ورمي قنابل دخانية ملونة بمؤازرة "جيب هامر" (عدد 2) يتمركزان على الطريق العسكري دون خرق الخط الازرق.