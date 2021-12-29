لبنان

تعديات اسرائيلية جديدة.. ماذا يجري عند الحدود الجنوبية؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 03:15
A-
A+
Doc-P-901854-637763698726934148.jpg
Doc-P-901854-637763698726934148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتازت قوة مشاة من قوات العدو الاسرائيلي مؤلفة من 8 عناصر، البوابة الحديدية مقابل منتزهات الوزاني، وتوجهت نحو مجرى النهر، وقامت بعملية مسح  وتفتيش، ورمي قنابل دخانية ملونة بمؤازرة "جيب هامر" (عدد 2) يتمركزان على الطريق العسكري دون خرق الخط الازرق.
مواضيع ذات صلة
قوات العدو تخطف قاصرا قبالة الوزاني وتقتاده الى الداخل المحتل
lebanon 24
29/12/2021 17:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات العدو تستأنف تركيب الشبك الحديدي قبالة حاجز العديسة
lebanon 24
29/12/2021 17:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قنابل مضيئة من قوات العدو فوق بوابة فاطمة ومحلة العبارة
lebanon 24
29/12/2021 17:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات العدو استأنفت تركيب أعمدة وسياج تقني قبالة عديسة
lebanon 24
29/12/2021 17:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات العدو

الوزاني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:50 | 2021-12-29
06:41 | 2021-12-29
10:40 | 2021-12-29
10:14 | 2021-12-29
10:04 | 2021-12-29
09:52 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website