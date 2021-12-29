منشآت مستحدثة لأحد المتعهدين على ضفاف نهر الليطاني... ما هدفها؟

باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على منشآت مستحدثة لاحد المتعهدين على ضفاف نهر الليطاني في منطقة القاسمية، لتحديد طبيعة الاشغال ومدى التزامها بحدود الاملاك النهرية واثرها البيئي، وفق مندوبة "لبنان 24".