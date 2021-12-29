لبنان

مواطنون علقوا بالثلوج في فقرا...هذا ما حل بهم!

Lebanon 24
29-12-2021 | 03:39
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تمكنت عناصر الدفاع المدني فجر اليوم، من إنقاذ مواطنين إحتجزتهما الثلوج داخل سيارتهما على طريق فقرا - باكيش. 
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فقرا

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