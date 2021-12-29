لبنان

الأوضاع الصحية الى السيناريو الكارثي درّ!

Lebanon 24
29-12-2021 | 03:40
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اشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لاذاعة صوت المدى، الى ان "الاصابات بكورونا ترتفع وسترتفع ولن تقف عند هذا الحد وهناك احتمال كبير ان ترتفع اكثر خلال الايام والاسابيع القادمة وخاصة بعد رأس السنة بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، اضافة الى ان الادارات المختصة لا تطبق بدورها التدابير والناس لا تلتزم، وهذا يستدعي القلق"، مضيفاً "المشكلة الكبيرة في البلد هي ارتفاع الاستشفاء والدواء باسعار خيالية، واي تفشٍ يمكن ان يملئ كل اسرة المستشفيات لذلك فإن الالتزام ضروري جداً".
 
وعن ما يميز اوميكرون من حيث العوارض والخطورة، اكد عراجي "هذا المتحور لا يختلف عن "الكريب" ولا يختلف عن المتحورات الآخرى، والفروقات صعب احيانا تمييزها والتفريق بينها، ولذلك عند الاصابة بالرشح واوجاع الحلق يجب اخذها على محمل الجد والالتزام في المنزل خمسة ايام واجراء الـpcr"، وعن خطورته،  قال: "هو سريع الانتشار بين يومان ونصف تتدوبل الحالات، وبالتالي لابد من الالتزام بالاجراءات الوقائية".

وحذر عراجي من ان "المؤسسات الصحية في لبنان شبه منهارة"، قائلاً: "نحن في وضع صعب جداً و"حرام يكون في تفشي بعد رأس السنة" لاننا سنكون امام ازمة صحية كبيرة، وعلى اصحاب المؤسسات الالتزام"، مشدداً على انه "بحسب المؤشر الوبائي اذا ارتفعت الاصابات سنكون امام ازمة صحية و"سنشرب الكأس المر"، واوضح "حالياً لا قرار باقفال البلاد ولا باقفال المطار".
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