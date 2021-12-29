لبنان

عون عرض مع أزعور تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي

Lebanon 24
29-12-2021 | 04:06
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد ازعور، وعرض معه التحضيرات المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي.
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