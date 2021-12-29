عون عرض مع أزعور تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد ازعور، وعرض معه التحضيرات المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي.