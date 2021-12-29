هذا ما كشفه درويش عن خطاب ميقاتي!

رأى عضو تكتل "الوسط المستقل"، النائب علي درويش، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر أن خطابه خطاب جامع، ولا يوجد حل آخر غير الحوار الداخلي"، مشيرًا إلى أن " في اتفاق الطائف هناك بنود كثيرة لم تطبق، وميقاتي ذكر أن هناك فرصة عبر صندوق النقد والحوار، ونحن نعيش واقع صعب، وعدم اجتماع مجلس الوزراء، لكن هناك حلول".وأوضح درويش في حديث تلفزيوني، أن "ميقاتي لا يريد أن يدخل في تصادم، بل يريد أن يجمع الكل، وخطابه أتى للتهدئة".وحول تدخل الحكومة في مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، كشف أن "ميقاتي يقول لثنائي حزب الله وحركة أمل، أنه لن يكون صيغة تحدي بل صيغة للاطمئنان"، مشيراً الى أنه "من الممكن أن يكون هناك جهات تعمل على زيادة التوتر، لكن ميقاتي لا يذهب لهذا الاتجاه، ويعتبر أنه وجب على الافرقاء ملاقاته، وإن كان هناك فريق يريد التعطيل، فميقاتي لن يتجاوب معه".وحول عدم رغبة البعض بالاتفاق مع صندوق النقد، فرأى أن "ميقاتي يمضي على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومن كان لديه أجندة أخرى، فهذا شأنه، ورئيس الحكومة يعتبر أن لبنان مأزوم لكن لديه مقدّرات، ويجب ان يعمل على مصلحة لبنان".وشدد على أن "النأي بالنفس يخفف من التصادم الداخلي، ويجب أن نؤكد على الحوار، وقد يكون هناك أمور خارجية تساعد ببلورة هذا الأمر".