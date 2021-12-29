لبنان

مساعدات بملايين الدولارات من اليابان الى لبنان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-12-2021 | 04:15
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قررت اليابان التزاما بمبادئها ونتيجة للمساعي الديبلوماسية والجهود والاتصالات منحة طوارئ بقيمة ٨ملايين و٤٥٠ الف دولار الى لبنان من خلال المنظمات الدولية لمواجهة أعباء النزوح السوري في لبنان.
 وأثمرت مساعي واتصالات السفير اللبناني لدى اليابان نضال يحيى والسفير اليابان لدى لبنان تاكاسي اوكونو والجالية اللبنانية في اليابان ممثلة بالمجلس القاري المنبثق عن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز تقديم هذه المنحة.
 ونقل رئيس المجلس القاري للدياسبورا اللبنانية  في اليابان الدكتور عماد عجمي تأكيد مستشار رئيس الحكومة هيديكي موراي، مواصلة دعم لبنان من خلال المنظمات الدولية التزاما بالمبادئ والاخلاقيات اليابانية لتعزيز قدرة اللبنانيين على الصمود بعيدا عن اي معوقات لم يشأ تحديدها، وهي السباقة في توفير الطعم للدول التي تواجه كوارث طبيعية او انسانية.  
وأضاف عجمي ان "موراي يثمن احترام سفارة لبنان في طوكيو واللبنانيين في اليابان  للقوانين اليابانية وامتنانها لكل الخطوات والمبادرات. 
 وأشاد نائب رئيس المجلس القاري للدياسبورا اللبنانية  في اليابان المهندس مارون نداف بالدعم المستمر من قبل اليابان للبنان من اجل التصدي لمحنته، معربا عن تقدير اللبنانيين في اليابان لهذا البلد.
 يذكر ان اليابان قدمت مؤخرا الواح الطاقة الشمسية لـ ١٢٢مدرسة رسمية، وأدوات لمواجهة الحرائق.
المصدر: لبنان 24
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