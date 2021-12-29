لبنان

حوادث السير في لبنان الى ارتفاع... هذا عدد ضحاياها أمس!

Lebanon 24
29-12-2021 | 04:19
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افادت "غرفة التحكم  المروري" عن  قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
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حوادث السير

التحكم الموروري

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