لبنان

لقاء بين اسامة سعد وناصر ياسين....هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
29-12-2021 | 04:26
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، وزير البيئةالدكتور ناصر ياسين، في حضور رئيس جمعية التنمية للانسان والبيئة "dpna" فضل الله حسونة، بلال شعبان، معروف اسامة سعد، ومدير مكتب سعد طلال أرقه دان.
وجرى خلال اللقاء وفق مكتب سعد الاعلامي، "عرض للمشكلات البيئية التي تعاني منها مدينة صيدا والقرى المجاورة، وبخاصة موضوع النفايات والصرف الصحي وغيرها. 
كما جرى النقاش بالخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة التي تعمل الوزارة على اطلاقها الشهر المقبل". 
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