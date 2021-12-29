لبنان

لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد.. هكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة

Lebanon 24
29-12-2021 | 05:02
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تنحرف من ايطاليا وكرواتيا نحو اليونان وجنوب تركيا وشمال مصر وسوف تترافق مع تجمّع للكتل الرطبة فوق البحر المتوسط ليتشكل منخفض دوّار، تُحيط به الضغوط الجوّية المرتفعة، فتتدفّق الرياح نحو هذا المنخفض من سوريا ولبنان (شرقاً)، من تركيا (شمالاً)، من ليبيا (غربا)، ومن مصر (جنوباً)، ومن المنتظر ان تتمركز قوته حيث ستتجمّع السحب الركامية، فوق انطاليا، جنوب تركيا، التي تنتظر بمدة ثلاثين ساعة، ما يقارب 500مم، الأمر الذي يهدد هذه المدينة بالطوفان السيول وغرق الطرقات.

 

تتساقط امطار غزيرة فوق شمال مصر وقبرص يومي الجمعة والسبت، ويتمدد المنخفض نحو لبنان اعتبارا من ظهر السبت، مواجهاً رياحاً شرقية وجنوبية شرقية، الأمر الذي سيُضعف الهطولات فوق الاردن وسوريا ولبنان.

تشتد الامطار فوق السواحل السورية واللبنانية بين الأحد بعد الظهر ويوم الاثنين وتتساقط الثلوج على الجبال المرتفعة وسوف تساهم الرياح الجنوبية الشرقية بالحد من تقدّم الكتلة الباردة المستقرة فوق البحر الاسود.

طقس يوم الخميس غائم،

طقس يوم الجمعة (ليلة رأس السنة) غائم مع احتمال خفيف لأمطار متفرقة.

الحرارة على الساحل:

الساحل: 22 درجة  نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 14 درجة نهاراً و 03 ليلا

على الجبال 1200 متر: 13  نهاراً و 02 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 04 نهاراً و -2 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: بين 55 و 65%

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