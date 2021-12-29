تغريدة لوهاب ​"من مقدمة إبن خلدون"... هذا ما قاله

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"من مقدمة إبن خلدون: إذا كثرت الجباية أشرفت البلاد على النهاية. لا تكثروا مشاريع الجباية بعد رأس السنة فالناس تأكل خبزها كفاف يومها . إهتموا بالملف الصحي فهو كارثة حقيقية".