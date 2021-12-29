طبيب لبناني يكشف: بعض فحوصات الـ"pcr" ليست دقيقة

أشار الأخصائي في الطب الداخلي وأمراض المناعة معين جمّال الى أنّ "التجمعات وعدم اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا تتسبب بزيادة حالات الإصابة بمتحور "دلتا" و"أوميكرون" وغيره، خصوصا أن اللقاح لا يحمي من الإصابة، بل يحمي من تراجع حالة المريض والحاجة الى المستشفى".كما لفت جمّال لـ"الجديد" الى أنّ "بعض الفحوصات التي تظهر نتيجة سلبية لـ"كورونا" ليست دقيقة، فإجراء الفحص قبل ظهور العوارض من الممكن جداً أن يكون سلبياً رغم الإصابة".