اجتماع في مياه لبنان الجنوبي عرض لمشاكل المؤسسة وتحدياتها

عقد اجتماع في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، شارك فيه المدير العام للمؤسسة الدكتور وسيم ضاهر، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في إقليم الجنوب في "حركة أمل" الدكتور عدنان جزيني ومسؤول العمل البلدي للمنطقة الثانية في "حزب الله" حاتم حرب.وناقش المجتمعون "المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسة في سعيها لضمان استمرار التغذية بالمياه، إن على صعيد الصيانة أو الطاقة".وقدم الدكتور ضاهر عرضا عما تقوم به المؤسسة "من جهود ومشاريع، وما تنفذه بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة لتجاوز المعوقات المالية والتشغيلية"، واوجز "المشاريع التي بدأ تنفيذها والتي يعمل على اطلاقها قريبا في أقضية الجنوب كافة والتي ستساهم الى حد كبير في تحسين التغذية وجودتها واستمراريتها".واتفق المجتمعون على "مواصلة التعاون والتنسيق وتأمين كل الظروف الملائمة لنجاح المؤسسة في تجاوز التحديات وتأمين تحسين واستمرارية التغذية بالمياه للتخفيف عن كاهل المواطنين قدر الامكان".