بيرم استقبل وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم، وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين برئاسة الامين العام للاتحاد عبد القادر عبدالله، الذي سلمه مذكرة مطلبية انسانية تتعلق بالعمالة الفلسطينية في لبنان.



واعلن الوفد امام وزير العمل بأنهم سيبادرون الى لقاءات حوارية مع كل الفرقاء اللبنانيين "لإزالة أي هاجس أو شبهة"، مؤكدين أنهم "خلف العامل اللبناني وتحت سقف القوانين والحرص على الاستقرار في لبنان".