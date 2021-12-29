عون ​وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار للمقيمين، وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.