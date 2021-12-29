لبنان

عون ​وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

Lebanon 24
29-12-2021 | 06:51
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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار للمقيمين، وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.
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