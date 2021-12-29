لبنان

حاولت قطع الطريق وهذا ما حصل (صورة)

Lebanon 24
29-12-2021 | 06:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيدة مسنة لحادث صدم على طريق عام كفرصارون في الكورة وعملت عناصر الصليب الأحمر على نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.
 
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الكورة

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