لبنان

زوّروا سنَدَي مُلكيّة... وحاولوا بيع عِقارَين بطريقة إحتياليّة

Lebanon 24
29-12-2021 | 07:16
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بناءً على شكوى مقدّمة من أحد المواطنين المتواجدين في الخارج، ضدّ مجهول بجرم تزوير واحتيال وانتحال صفة، بهدف بيع عقارَين عائدَين للمدّعي.

وبنتيجة المتابعة، تمكّنت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية أحد المشتبه بهم ومكان تواجده، حيث جرى توقيفه في محلّة أبي سمراء - طرابلس، ويُدعى:

أ. ن. (مواليد عام 1986، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتزوير بيان قيد إفرادي باسم مالك العقار، وبموجبه تمكّن من تزوير سندي تمليك لعقارين عائدَين للمدعي بهدف بيعهما، وذلك بالاشتراك مع آخرين.

بعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت هذه المفرزة من توقيفهم، وهم كل من:

م. س. (مواليد عام 1985، لبناني)
م. ا. (مواليد عام 1977، لبناني)
ع. ن. (مواليد عام 1990، لبناني)
باستماعهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وتمّ ضبط المستندات المزوّرة.

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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