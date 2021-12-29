المرتضى: من دون التنوع والتسامح يفقد الكيان سببه الموجب ويصبح معرضا لأشد المخاطر

زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بلدة مجدل عنجر في البقاع، يرافقه المدير العام للاثار المهندس سركيس الخوري والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية سعيد ياسين وأعضاء المجلس البلدي والفاعليات السياسية والاجتماعية والثقافية.وبعد جولة على المواقع الاثرية أعطى الوزير المرتضى توجيهاته لرئيس البلدية والمدير العام للاثار بوجوب حماية موقع "المعبد الروماني" من كل النواحي لاسيما من ناحية حفظه من التلوث العمراني من العقارات المحيطة به.وتوجه المرتضى للبلدية بوجوب وضع خطة لاستثمار هذا "المعبد الروماني " ثقافيا وسياحيا واقتصاديا.من جهة ثانية، أبدى الوزير المرتضى "التجاوب الكلي لطلب رئيس البلدية والاهالي في بلدة مجدل عنجر لسعيهم الى اعادة النظر بتصنيف الأراضي العائدة لهم".وشدد الوزير المرتضى على رئيس البلدية وجوب" تعميم ثقافة التمسك بالتنوع والتسامح اللذين من دونهما يفقد الكيان سببه الموجب ويصبح معرضا لأشد المخاطر" .