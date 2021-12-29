لبنان

سقطت من شرفة الطبقة الخامسة... هذا ما جرى في الرويس في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
29-12-2021 | 07:50
A-
A+
Doc-P-901949-637763865848285907.jpg
Doc-P-901949-637763865848285907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذ عناصر من الدفاع المدني إمرأة من التابعية الاثيوبية سقطت من شرفة الطبقة الخامسة لمبنى سكني في الرويس - ضاحية بيروت الجنوبية.
كما وقام العناصر بتضميد جراحها ونقلها الى مستشفى الساحل لتلقي العلاج اللازم.
 
مواضيع ذات صلة
سقوط امرأة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة...ما علاقة ريم البارودي؟
lebanon 24
29/12/2021 22:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط ضحايا بعد هبوط شرفة منزلهم في منطقة القبة طرابلس
lebanon 24
29/12/2021 22:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط شرفة أحد المنازل في طرابلس.. وتسجيل ضحية (صور)
lebanon 24
29/12/2021 22:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في صور.. سقوط طفلة من شرفة أحد المنازل
lebanon 24
29/12/2021 22:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الرويس

سقوط

امرأة

شرفة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2021-12-29
15:09 | 2021-12-29
14:33 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
13:43 | 2021-12-29
13:41 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website