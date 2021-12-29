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لبنان
سقطت من شرفة الطبقة الخامسة... هذا ما جرى في الرويس في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
29-12-2021
|
07:50
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني إمرأة من التابعية الاثيوبية سقطت من شرفة الطبقة الخامسة لمبنى سكني في الرويس - ضاحية بيروت الجنوبية.
كما وقام العناصر بتضميد جراحها ونقلها الى مستشفى الساحل لتلقي العلاج اللازم.
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