هذا ابرز ما سيصدر عن لجنة كورونا في اجتماعها اليوم



معلومات "لبنان ٢٤": لجنة كورونا ستطلب في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصحة التشدد في تطبيق الاجراءات والتعاميم الخاصة بالوقاية بعد الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات وقلة الاسرة الشاغرة في المستشفيات، وستحذر من اجراءات اكثر قساوة بعد الاعياد في حال بقيت ارقام الاصابات مرتفعة.