3150 إصابة جديدة بـ"كورونا"... إلى اللبنانيين: إجراءات صارمة وعقوبة كبيرة تصل للسجن لمن ينشر الوباء

أعلن وزير الصحة فراس أبيض أنّ "وزارة الصحة سجّلت اليوم 3150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من أصل 26 ألف فحص، وقال: "من الواضح أن "أوميكرون" في مرحلة انتشار في لبنان".

وأشار أبيض بعد انتهاء إجتماع لجنة تدابير "كورونا" في السراي الحكومي إلى أنّ "موضوع الإقفال العام أُثير في الاجتماع، لكن لم يتخذ أي قرار بشأنه". وأضاف: "من يُحدّد الاقفال العام هو مدى انتشار الوباء".

أما وزير الداخلية بسام مولوي، فكشف أنّ "العقوبة كبيرة وتصل إلى السجن لمن يتسبب بنشر الوباء". وتابع: "ستكون إجراءاتنا صارمة لمنع التفلت، وأنا شخصيا سأتابع هذه الاجراءات يوميا".

ولفت مولوي إلى أنّه "اعتباراً من بعد ظهر اليوم، سندعو القوى الأمنية للتواصل مع أصحاب الأماكن التي تستقبل سهرات رأس السنة وإبلاغهم ضرورة التقيّد بقرارنا تحت طائلة المسؤولية".