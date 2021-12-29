لبنان

الى اللبنانيين... تشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

Lebanon 24
29-12-2021 | 09:06
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صدر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قرار يقضي بتكليف قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها.
 
 
 
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