الى اللبنانيين... تشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

صدر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قرار يقضي بتكليف قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها.