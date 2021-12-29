كم بلغ عدد المحاضر بحق المخالفين لاجراءات "كورونا"؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التتي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظمة 403، 326 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، 72 محضرا بحق مؤسسات، و5 مؤسسات خُتمت بالشمع الاحمر.