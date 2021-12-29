لبنان

كم بلغ عدد المحاضر بحق المخالفين لاجراءات "كورونا"؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 09:09
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التتي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظمة 403، 326 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، 72 محضرا بحق مؤسسات، و5 مؤسسات خُتمت بالشمع الاحمر.
 
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