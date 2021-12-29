سلام استقبل المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم في مكتبه في الوزارة، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وتمّ التأكيد على المضي في تنفيذ المشاريع القائمة والبحث بتطوير مشاريع دعم جديدة وبالأخص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD .

يأتي الإجتماع متابعةً لزيارة الوزير سلام لواشنطن والتي تخللتها اجتماعات مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تناولت الشأن الاقتصادي العام ومشاريع البنى التحتية ومشاريع البنك الدولي القائمة في لبنان.

وأكّد سلام أن البنك الدولي حريص على دعم لبنان، لافتا الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على تعاون وثيق مع البنك الدولي لتحقيق نتائج خلال السنة المقبلة.