لبنان

سلام استقبل المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي

Lebanon 24
29-12-2021 | 09:13
A-
A+
Doc-P-901969-637763914843221829.jpg
Doc-P-901969-637763914843221829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم في مكتبه في الوزارة، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وتمّ التأكيد على المضي في تنفيذ المشاريع القائمة والبحث بتطوير مشاريع دعم جديدة وبالأخص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولي للإنشاء والتعمير   IBRD .
يأتي الإجتماع متابعةً لزيارة الوزير سلام لواشنطن والتي تخللتها اجتماعات مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تناولت الشأن الاقتصادي العام ومشاريع البنى التحتية ومشاريع البنك الدولي القائمة في لبنان.
وأكّد سلام أن البنك الدولي حريص على دعم لبنان، لافتا الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على تعاون وثيق مع البنك الدولي لتحقيق نتائج خلال السنة المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2021-12-29
15:09 | 2021-12-29
14:33 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
13:43 | 2021-12-29
13:41 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website