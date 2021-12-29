لبنان

الطقس غائم مع أمطار متفرقة.. هل تتساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 09:23
A-
A+
Doc-P-901970-637763917400309302.jpg
Doc-P-901970-637763917400309302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل في درجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية صباحا.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب يوم الاربعاء ومن ثم يتأثر اعتبارا من يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب كريت يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر الى الاسبوع المقبل.
-معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل في درجات الحرارة مع احتمال  أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية صباحا.
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة في الفترة الصباحية لتعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح وتبدأ الامطار المتفرقة بالتساقط في المناطق الداخلية وتدريجيا تمتد الى باقي المناطق. تتساقط الثلوج وتلامس 1700متر ليلا.
 
السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل امطار متفرقة  وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس 1600 ليلا.

- درجات الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 14 درجة.
- الرياح السطحية: متقلبة ، سرعتها بين 10و 25 كلم/س
- الانقشاع: جيد إجمالا
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30و 70%
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء:  20 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,42
- ساعة غروب الشمس:  16,37
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2021-12-29
15:09 | 2021-12-29
14:33 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
13:43 | 2021-12-29
13:41 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website