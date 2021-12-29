لا تسلكوا نفق البربير... هذا ما سيجري اليوم بعد الساعة السادسة

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:ستقوم بلديّة بيروت بتركيب عاكسات ضوئيّة داخل نفق البربير على المسلك المتجّه من تقاطع أبو شاكر نحو البربير، وذلك اعتبارًا من الساعة 18،00 وحتّى السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم 29/12/2021.ستؤدي هذه الاعمال الى إغلاق النفق المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة المحاذية له.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.