مأتم لوالد وزير السياحة في جبيل في حضور ممثلين للرؤساء

ودعت مدينة جبيل في مأتم رسمي وشعبي والد وزير السياحة وليد نصار، المرحوم روفايل نعوم نصار، ورأس صلاة الجنازة لراحة نفسه في كاتدرائية مار بطرس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عاونه فيها خادم الرعية الخوري جوزف زيادة ولفيف من الاباء والكهنة، في حضور وزير العدل هنري خوري ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الاتصالات جوني قرم ممثلا رئيسي مجلسي النواب بري والوزراء نحيب ميقاتي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" مي خريش ممثلة رئيس "التيار" النائب جبران باسيل والنائب سيمون ابي رميا.وحضر ايضا قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رؤساء بلديات: جبيل وسام زعرور، بلاط مستيتا وقرطبون عبدو العتيق، عنايا وكفربعال بطرس عبود، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل خالد صدقة، رئيس مكتب امن الدولة المقدم ربيع الياس، الامين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط، الرئيس السابق لبلدية جبيل جوزف الشامي، منسق قضاء جبيل في "التيار الوطني" جيسكار لحود، عائلة الراحل والاقرباء وفاعليات.الرقيم البطريركيبعد الانجيل، تلا القيم البطريركي الاب هادي ضو الرقيم البطريركي، ومما جاء فيه: "يؤسفنا في فرحة الاعياد الميلادية، ان يلف عائلتكم ثوب الحزن بوفاة عزيزكم المرحوم روفايل، لكننا نؤمن، في المقابل، بان موته، في ذكرى ميلاد ابي الله انسانا على ارضنا، وهو ميلاده في السماء بكامل البنوة لله بالابن الوحيد، وان بداية السنة الجديدة التاريخية التي نحتفل بها، هي بالنسبة اليه دخول في ابدية المشاهدة السعيدة في السماء. هذا الايمان الراسخ يكفكف دموعكم، ويحول حزنكم الى رجاء، يستحق المرحوم روفايل هذه التبادل بفضل ايمانه، وابوته المسؤولة، وطيب علاقاته مع جميع الناس، وحمل قسطه من صليب الم الفداء.انه ابن مدينة جبيل العزيزة صاحبة التاريخ العريق والتراث الحضاري الرفيع. في بيت المرحوم نعوم نصار ولد وتربى على الايمان المسيحي والقيم الروحية والاخلاقية والاجتماعية، الى جانب شقيقين و3 شقيقات. وقد سبقهم منهم شقيقه ميشال الى دار الخلود. وشدته اليهم جميعا والى عائلاتهم امتن روابط الاخوة.حاز المرحوم روفايل شهادة في الصحافة . لكنه تفرغ للعمل التجاري. فكان معروفا بين تجار جبيل وتميز بحسن علاقاته وطيب استقباله ومعشره، ارتبط في سر الزواج المقدس بشريكة حياة فاضلة هي السيدة رنيه طنوس زياده من زغرتا العزيزة. وقد تنشأت على الايمان المسيحي في البيت الوالدي، وعلى يد جدها الخوري نعمه الله زياده، الذي خدم رعية زغرتا لاكثر من 30 عاما، عاش الزوجان حياة سعيدة باركها الله بثمرة الابنين والابنتين، فربياهم احسن تربية مع الاختصاص الجامعي. فكانوا لهما مصدر فخر واعتزاز. فالعزيز الوزير المهندس وليد اسندت اليه في الحكومة الحالية حقيبة السياحة، وهو يبذل كل طاقاته لابراز وجه لبنان الحضاري والسياحي. والاعزاء زياد وشقيقتاه امل ورنده كمصممين لحفلات محلية ودولية، وسر المرحوم روفايل، كما زوجته، بأولاده يؤسسون عائلات. فكان الاحفاد بهجة قلبه، وغمرهم بحبه وحنانه. ولقد عاش ابوته المسؤولة كاملة. فرافق اولاده بنصائحه، وكان امامهم مثالا بأخلاقية تصرفاته. وبنى لهم مشروعا سكنيا في عنايا ليكونوا في جيرة القديس شربل والقديسين يثواكيم وحنة، جدي يسوع، من اجل استلهام القيم الروحية، وتقبل من قرابة عام ما اصابه من مرض. فتحمل آلامه بالصبر والصلاة وتقوى بخدمة زوجته واولاده، وقربهم الدائم منه، وتقدست نفسه بقبول الاسرار المقدسة، حتى اسلم الروح بين يدي رحمة الله، راجيا ثواب "الخادم الامين الحكيم" (لو 42:12).على هذا الامل، واعرابا لكم عن عواطفنا الابوية، نوفد اليكم سيادة اخينا المطران ميشال عون، راعي ابرشية جبيل السامي الاحترام، ليرأس بإسمنا حفلة الصلاة لراحة نفسه، وينقل اليكم تعازينا الحارة، تقبل الله بواسع رحمته روح فقيدنا الغالي في مجد السماء، وسكب على قلوبكم باسم العزاء".وفي الختام، تقبل الوزير نصار وافراد العائلة التعازي التي تستمر حتى مساء غد وتختتم بقداس المرافقة، ثم ووري الراحل في مدافن العائلة.التعازيوكانت قاعة الكاتدرائية غصت منذ الصباح بالمعزين ومن بينهم وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، والعمل مصطفى بيرم، النائبان شامل روكز وروجيه عازار،الوزير السابق روني عريجي، النائب السابق عباس هاشم، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة "ايدال" سيمون سعيد، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم، نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب، نقيب اصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، مستشار رئيس الجمهورية انطوان قسطنطين، المسؤول عن "حزب الله" في كسروان وجبيل الشيخ حسين شمص، رئيس "حزب السلام اللبناني" روجيه اده، منسق الاقضية في "التيار الوطني الحر" طوني ابي يونس، رئيس مجلس الادارة المدير العام المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، ومديرون عامون وفاعليات.