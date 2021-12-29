لبنان

ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت... وهذه كانت وجهتها

Lebanon 24
29-12-2021 | 09:50
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أعلنت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك في بيان، انه "في اطار متابعتها الحثيثة لمكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالاجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء، تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الاشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون الى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت، وبتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية داخل صناديق حمضيات بهدف التمويه. العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين".
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