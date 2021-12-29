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لبنان
اصابات كورونا ترتفع بشكل ملحوظ... اليكم الأرقام
Lebanon 24
29-12-2021
|
10:04
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3153 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة لليوم الاربعاء 29 كانون الاول 2021.
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