لبنان

اصابات كورونا ترتفع بشكل ملحوظ... اليكم الأرقام

Lebanon 24
29-12-2021 | 10:04
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أعلنت وزارة الصحة العامة  في تقريرها اليومي عن تسجيل 3153 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة لليوم الاربعاء 29 كانون الاول 2021.
 
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