لبنان

رئيس الجمهورية منح الدنا وسام الارز الوطني ورؤساء ورسميون وشخصيات قدموا التعازي

Lebanon 24
29-12-2021 | 10:14
A-
A+
Doc-P-901982-637763948883360717.png
Doc-P-901982-637763948883360717.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الارز الوطني برتبة ضابط الى الوزير والنائب السابق الراحل عثمان مصباح الدنا، تقديرا لعطاءاته في المجالين السياسي والاجتماعي وفي الحقل العام.
 
وقدم وزير الاقتصاد امين سلام باسم رئيس الجمهورية، الوسام الى اولاد الراحل وعقيلته في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في مسجد محمد الامين - وسط بيروت، بحضور رابطة النواب السابقين وشخصيات.
 
وتقبلت عائلة الفقيد التعازي، وتقدم المعزين ممثل رئيس الجمهورية الوزير سلام، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد خواجه، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، ممثل عن الرئيس سعد الحريري، وزراء ونواب حاليون وسابقون، ممثلون عن رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية، سفراء وقناصل فخريون، شخصيات سياسية وقضائية وعسكرية وحزبية واقتصادية وتربوية وثقافية ونقابية واعلامية واجتماعية، رجال اعمال واطباء ومحامون ومهندسون وهيئات وجمعيات اهلية وكشفية ورياضية وأصدقاء وفاعليات بيروتية.
 
وشكر نجل الفقيد حسن الدنا باسم عائلته، رئيس الجمهورية على منحه الوسام لوالده. كما شكر كل من واساه سواء بالحضور او بالاتصال او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2021-12-29
15:09 | 2021-12-29
14:33 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
13:43 | 2021-12-29
13:41 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website