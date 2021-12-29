الحلبي اجتمع مع لجنة متعاقدي المهني: دفع ال90 دولارًا يتم تدريجيًّا

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لبنان
الحلبي اجتمع مع لجنة متعاقدي المهني: دفع ال90 دولارًا يتم تدريجيًّا
Lebanon 24
29-12-2021
|
11:23
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، واطلع منها على "معاناة الأساتذة المتعاقدين في المهني والتقني بسبب إضراب الأساتذة في الملاك، وبالتالي إقفال المهنيات الرسمية بغالبيتها، مما يحول دون تمكنهم من فتح الصفوف وتسجيل حضورهم وتنفيذ ساعات التعاقد، وعبروا عن خشيتهم من ضياع العام الدراسي".
وذكرت ب"أنهم لم يتقاضوا بعد نسبة 35 في المائة عن مستحقاتهم عن العام الدراسي الماضي، وقد تدهورت قيمة العملة عشرات المرات"، مطالبة ب"مضاعفة أجر ساعة التعاقد وبمبلغ التسعين دولارا"، مؤكدة أن "الوضع الاجتماعي للمتعاقدين سيىء جدا، إذ لا يمتلكون أجر الانتقال إلى المهنيات في حال تم فتحها".
وطالبت اللجنة ب"أن تصبح عقود المهني لأكثر من عشرين ساعة في الأسبوع، طالما هناك حاجة بسبب النقص في الموارد البشرية وعدم إمكان التعاقد الجديد".
وأجرى الحلبي أجرى اتصالا بالمدير العام للمالية جورج معراوي، مطالبا ب"تسريع سداد المستحقات عن العام الماضي، إذ لا مبرر للتأخير طالما أن كل الإجراءات الإدارية تمت منذ وقت طويل".
وأشار الحلبي إلى أن "دفع التسعين دولارا يتم بصورة تدريجية، وهو مرتبط بالحضور. وبالتالي، يجب فتح المهنيات لتسير الأمور، كما هو مطلوب"، مؤكدا أنه "وقع مع وزير المالية قرار مضاعفة أجر ساعة التعاقد، لكن الأمر يحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء"، معبرا عن "تفاؤله بإيجاد حل للعطاءات ورفع أجر الساعة بعد رأس السنة".
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