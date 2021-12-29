عثمان استقبل رئيس هيئة مراقبة الهدنة في لبنان

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس هيئة مراقبة الهدنة في لبنان العميد Patrick Ghosha، في زيارة جرى في خلالها بحث سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن الداخلي والبعثة.