لبنان

هذا ما سيحصل مع من يطلق النار ليلة رأس السنة ابتهاجًا

Lebanon 24
29-12-2021 | 11:35
A-
A+
Doc-P-902011-637763998711143243.jpg
Doc-P-902011-637763998711143243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــــدر عــــن المديريــــة العـــامـة لقـــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبــة العلاقــات العامـة مـا يلــي:

لمناسبة رأس السنة الميلادية والاحتفالات والنشاطات التي ترافقها، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمواطنين الكرام التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، وبخاصة:

 عدم إطلاق النار والابتعاد عن هذه الآفة القاتلة، حفاظاً على السلامة العامة، مع التأكيد على ملاحقة المُرتكبين على جميع الأراضي اللبنانية، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم، وسيتمّ تعميم أسماء هؤلاء المُجرمين مُطلقي النار التّي ترِدنا من القطعات على وسائل التواصل الاجتماعي، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المُجتمع.
 عدم القيادة تحت تأثير الكحول.
 القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السرعة المسموح بها.
 وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية والخلفية.
 عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.
 عدم المجازفة في القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس.
لمرتادي الأماكن الجبلية: تجهيز سياراتهم بالسلاسل المعدنية والتأكد من حالتها الميكانيكية (إنارة، ماسحات زجاج، إطارات، إلخ...)
وفي ظل تفشي فيروس كورونا، ومن أجل الحدّ من خطر انتشار هذا الوباء، يرجى من المواطنين التقيد بالقرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن وبالتدابير والإجراءات الوقائية (ارتداء الكمامة، المحافظة على التباعد الاجتماعي ...)

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين عدد التردد في ابلاغها عن أي عمل مخالف للقانون أو اية عملية إطلاق نار واية مخالفة لإجراءات السلامة العامة المتعلقة بفيروس كورونا، من خلال التّواصل مع غُرف العمليّات على الرقم /112/، أو عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصّة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو).
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2021-12-29
17:35 | 2021-12-29
17:29 | 2021-12-29
17:23 | 2021-12-29
17:17 | 2021-12-29
17:11 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website