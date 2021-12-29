توقيف أربعة اشخاص في مدينة صور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 29 / 12 /2021 اوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور كلاً من (ع.ح)، (ع.ح)، (ح.ظ) و(ع.س) لإقدامهم بتاريخ 15 / 12 /2021 على إطلاق النار بإتجاه أحد الأشخاص ما أدّى إلى إصابته بعدة طلقات نارية، وإثارتهم الاشكالات في المدينة وترويع المدنيين.بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.