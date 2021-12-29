على طريق بعلبك الدولية... سلبوا الملايين من مندوب مبيعات

أقدم أربعة مسلحين يستقلون سيارة جيب من نوع باثفاندر أسود زجاجه حاجب للرؤية على طريق بعلبك الدولية على سلب مندوب مبيعات لماركة زيوت ومبلغ مالي يقدر بحوالي ٢٠ مليون ليرة وفروا إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".