المرتضى عرض وسفير الفيلبين تفعيل التعاون الثقافي

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بقصر الأونيسكو اليوم، سفير الفيلبين رايموند بالاتبات، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في العلاقات بين البلدين وسبل تفعيل التعاون الثقافي.وتطرق اللقاء إلى "أهمية إعادة صلة الوصل بين الفيليبينيين من أصل لبناني أحفاد مهاجرين لبنانيين أوائل، ووطنهم الأصلي لبنان".