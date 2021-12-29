لبنان

الحاج حسن اتصل بالطفيلي مهنئًا بـ"الإنجاز الأمني الكبير": يحمي القطاع الزراعي ويعزز الثقة بين لبنان وأشقائه العرب

Lebanon 24
29-12-2021 | 12:32
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أفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن أن "الحاج حسن اتصل برئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي مهنئا بالإنجاز الأمني الكبير، الذي يحمي القطاع الزراعي ويعزز الثقة المتبادلة بين لبنان وأشقائه العرب". 
 
وأشار إلى أن "اتصال الحاج حسن، جاء بعد توقيف الجمارك اللبنانية مهربين وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المعدة للتهريب داخل منتوجات زراعية موضبة على شكل حبات الليمون لتصديرها إلى بعض الدول العربية عبر مرفأ بيروت". 
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