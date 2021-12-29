لبنان

زوجة رامي الريس في ذمة الله...

Lebanon 24
29-12-2021 | 13:08
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نعى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخة رانيا نسيب التيماني وهي حرم رامي الريس مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
 
وكانت المرحومة مصابة بفيروس كورونا قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
 
موقع "لبنان 24" يتقدم من أهل وعائلة الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله أن يتغمدها في واسع رحمته.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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