زوجة رامي الريس في ذمة الله...

نعى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخة رانيا نسيب التيماني وهي حرم رامي الريس مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وكانت المرحومة مصابة بفيروس كورونا قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

موقع "لبنان 24" يتقدم من أهل وعائلة الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله أن يتغمدها في واسع رحمته.