لبنان

وفاة والدة الدكتور عبد الرحمن البزري

Lebanon 24
29-12-2021 | 13:34
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توفيت والدة الدكتور عبد الرحمن البزري الحاجة ثريا الجوهري (ام العبد)، زوجة الراحل الدكتور نزيه البزري.
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عبد الرحمن البزري

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