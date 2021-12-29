لبنان

وزير الداخلية ترأس اجتماعًا لضباط قوى الأمن لمتابعة قرار تطبيق إجراءات الوقاية وإقفال المؤسسات المخالفة

Lebanon 24
29-12-2021 | 13:37
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 ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، مساء اليوم، اجتماعا حضره ضباط من قوى الأمن الداخلي، وذلك متابعة للقرار الذي يقضي بتكليف قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها.
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